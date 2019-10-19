FOODOBOZ | Салат с рисом и крабовыми палочками

Крабовые палочки и вареный рис – это довольно распространенное сочетание компонентов, которое часто становится основой большого количества салатов.

Предлагаем приготовить очень вкусный, сытный, красивый и ароматный салат по использованию крабовых палочек, риса, свежих огурцов, консервированной кукурузы, вареных яиц и домашнего майонеза. Такой салат можно употреблять и в будни, и в праздничные дни.

Всего 5 простых и доступных ингредиентов, совсем немного свободного времени, хорошее настроение и желание творить и вуаля - фантастически вкусное блюдо готово поражать ваших родных.

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