Главная Новости
19 октября • обновлено в 07:30
МоваЯзык
МедОбоз Главная

FOODOBOZ | Салат с рисом и крабовыми палочками

82 Читать материал на украинском

Крабовые палочки и вареный рис – это довольно распространенное сочетание компонентов, которое часто становится основой большого количества салатов.

Предлагаем приготовить очень вкусный, сытный, красивый и ароматный салат по использованию крабовых палочек, риса, свежих огурцов, консервированной кукурузы, вареных яиц и домашнего майонеза. Такой салат можно употреблять и в будни, и в праздничные дни.

Всего 5 простых и доступных ингредиентов, совсем немного свободного времени, хорошее настроение и желание творить и вуаля - фантастически вкусное блюдо готово поражать ваших родных.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "FOOD OBOZ" на OBOZREVATEL.

Тема
FOOD OBOZ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости