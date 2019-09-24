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24 сентября • обновлено в 17:20
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Салат с кукурузой без майонеза

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Салат с кукурузой без майонеза – это очень вкусная, ароматная и красивое блюдо, богатой огромное количество витаминов.

Кроме того, что салат не содержит вредного майонеза, в его состав еще входят абсолютно полезные витаминные продукты. Среди них, в частности, свежие огурцы, листья салата, а также зелень. Все компоненты формируют идеальную гармонию вкуса, аромата и цвета. Именно поэтому такой оригинальный салат сможет украсить любой праздничный и будничный стол.

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Тема
FOOD OBOZ
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