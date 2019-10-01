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1 октября • обновлено в 07:10
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"Евровидение" - это телевизионная игра, чтобы люди поняли какие страны против каких дружат", - Алексей Мочанов в шоу "БЕЗ ГРИМА"

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Украинский автогонщик и журналист, каскадер, музыкант и телеведущий, волонтер и популярный блогер Алексей Мочанов рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич о том, что улучшилось в Украине после революции достоинства; чем его сын, к счастью, на него не похож, что бы он сделал лучше, чем Кличко, будь он мэром; как можно эффективно позаниматься спортом, если у тебя всего 15 минут свободного времени и какую бы песню он спел миллионной аудитории.

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Тема
Без грима
Персона
Алексей Мочанов
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