"Евровидение" - это телевизионная игра, чтобы люди поняли какие страны против каких дружат", - Алексей Мочанов в шоу "БЕЗ ГРИМА"

Украинский автогонщик и журналист, каскадер, музыкант и телеведущий, волонтер и популярный блогер Алексей Мочанов рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич о том, что улучшилось в Украине после революции достоинства; чем его сын, к счастью, на него не похож, что бы он сделал лучше, чем Кличко, будь он мэром; как можно эффективно позаниматься спортом, если у тебя всего 15 минут свободного времени и какую бы песню он спел миллионной аудитории.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!