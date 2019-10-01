"Евровидение" - это телевизионная игра, чтобы люди поняли какие страны против каких дружат", - Алексей Мочанов в шоу "БЕЗ ГРИМА"46 Читать материал на украинском
Украинский автогонщик и журналист, каскадер, музыкант и телеведущий, волонтер и популярный блогер Алексей Мочанов рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич о том, что улучшилось в Украине после революции достоинства; чем его сын, к счастью, на него не похож, что бы он сделал лучше, чем Кличко, будь он мэром; как можно эффективно позаниматься спортом, если у тебя всего 15 минут свободного времени и какую бы песню он спел миллионной аудитории.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Без грима" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы