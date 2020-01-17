Если президент решит, то юридические формальности мы исправим: депутат об отставке Гончарука

Народный депутат Украины, Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала отставку премьера Украины Алексея Гончарука.

"Это скорее политический, а не юридический шаг, ведь по законодательству это заявление должно было бы быть представлено спикеру парламента. Так что это политический шаг, для того чтобы президент Зеленский дал политическую оценку результатам работы правительства и сказал свое слово, как глава нашей партии. Давайте разграничим юридические и формальные вещи, ведь мы еще не знаем позицию президента. Если он примет отставку, то все юридические формальности будут выполнены. Мы ждем оценки со стороны президента Украины", - заявила Кравчук.

Она также отметила, что правительство Гончарука, по ее мнению, работало не идеально, и хотелось бы видеть больше результатов действий правительства.

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