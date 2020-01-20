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20 января • обновлено в 17:38
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Еще одна 19-летняя украинка продает свою девственность

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Еще одна девятнадцатилетняя украинка решила продать свою девственность на аукционе. Так, стартовая цена на сайте эскорт-услуг "Сinderella escorts" - 50 тысяч евро.

По словам девушки, которая зарегистрирована под именем Polisha, она решилась на такой шаг, чтобы оплатить себе обучение за границей и купить дом у моря. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как выглядит девушка.

"Я хочу продать свою девственность, потому что я чувствую себя подобно птице в клетке, а я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотел бы закончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря", - написала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 23-летняя девушка Лия призналась, что продала свою девственность через известное онлайн-агентство "Золушка-эскорт" за 1,3 млн фунтов стерлингов (38,5 млн грн). Также азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде продала девственность на интернет-аукционе, который был организован германским сайтом Cinderella Escorts.

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