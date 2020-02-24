Экономист прокомментировал работу правительства Украины

Экономист Игорь Гарбарук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал заявления Алексея Гончарука по ипотечной ставке в Украине.

"Если бы это был разговор двух парней во дворе, то они там могут себе говорить что угодно, но это премьер-министр. Один слуга народа предлагает собаками платить за коммуналку, а другой предлагает торговать наркотиками. Извините, но у меня волосы на голове после таких заявлений начинают двигаться ", - заявил Гарбарук.

Он также высказался по поводу того, как работают банки в Украине, и почему они не заинтересованы в развитии ипотечного кредитования.

"Гончарук считает, что победой в Украине будет снижение ипотечной ставки до 10%, а в Дании, например, работает отрицательная ипотечная ставка 0,5%. То есть, берешь одну сумму, а возвращаешь на 0,5% меньше", - заявил Гарбарук.

Он также добавил, что до конца года правительство не сможет снизить ставку до 10%, поскольку банки в Украине вообще не заинтересованы в таком развитии событий.

Эксперт также высказался и по поводу других инициатив и отчета о работе правительства в Украине.

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