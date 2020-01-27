Двое погибших украинцев на Донбассе: Зеленский сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов ВСУ на Донбассе 26 января.
"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить", – написал президент.
Зеленский сообщил, что с начала января на Донбассе погибли уже 11 украинских военных.
"Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память", – добавил он.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным. Он также акцентировал: вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит исключительно от Российской Федерации.
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