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27 января • обновлено в 16:44
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Двое погибших украинцев на Донбассе: Зеленский сделал заявление

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов ВСУ на Донбассе 26 января.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить", – написал президент.

Зеленский сообщил, что с начала января на Донбассе погибли уже 11 украинских военных.

"Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным. Он также акцентировал: вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит исключительно от Российской Федерации.

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