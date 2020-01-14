Дмитрий Бабак в гостях у инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Победитель V сезона шоу "X-фактор" певец Дмитрий Бабак стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Он исполнил несколько своих песен и ответил на вопросы ведущих программы.

Певец рассказал свои размышления по поводу места эстрадной музыки в современном украинском мире и о группах, которые будущие поколения будут считать эталонами и классикой украинской музыки.

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