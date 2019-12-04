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4 декабря • обновлено в 16:37
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Депутаты отменили госмонополию на спирт: закон проголосован во втором чтении

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Монобольшинство Верховной Рады Украины во вторник, 3 декабря, приняло во втором чтении и в целом законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта.

За документ №2300 проголосовали 284 народных депутата. Его нормы начнут действовать уже с 1 января 2020 года.

Законопроект, который внес президент Владимир Зеленский, предусматривает, что до 1 января 2024 года импортировать спирт смогут только предприятия и организации, специально уполномоченные на это Кабинетом Министров Украины.

Пока спирт легально производят только заводы государственного предприятия "Укрспирт".

Новые же частные предприятия по производству спирта в Украине смогут строить с 1 января 2021 года. Кроме этого, украинским компаниям позволят осуществлять импорт спирта из-за границы.

Отметим, по подсчетам правительства, из-за теневых схем с государственной монополией на производстве спирта Украина ежегодно теряет около 4,6 млрд грн.

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