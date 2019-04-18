Дебаты на НСК: о чем договорились штабы: Obozrevatel News

Дебаты на НСК: о чем договорились штабы

По словам председателя правления Общественной телерадиокомпании Зураба Аласания, штабы Порошенко и Зеленского договорились о том, что установят две сцены. Трибуны будут делить поперек, а символики партий не будет. Билетов - всем поровну – каждый штаб будет распространять свои. В 16:00 на "Олимпийском" начнется концерт, а в 19:00– дебаты.

КНДР испытало новое оружие

Новое тактическое оружие испытала Северная Корея. Руководил процессом лично лидер КНДР - Ким Чен Ын. Он заявил, что таким образом его страна усиливает свою военную мощь. Центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что испытание состоялось в среду. Какой именно тип оружия тестировали - не сообщается.

Авария в Португалии: 29 погибших

29 человек погибли в результате аварии рейсового автобуса на португальском острове Мадейра. ДТП произошло в городке Канису, расположенном к востоку от административного центра острова Фуншал. Водитель автобуса, в котором находилось около полусотни туристов, не справился с управлением на повороте.

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