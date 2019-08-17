Данііл Мірешкін48 Читать материал на украинском
Данііл Мірешкін. Актор театру і кіно. Пройшов через кривавийспектакль. Грає на фортепіано Та підспівує сам собі.
Активний у соцмережах І не менш активний у кіно. Сам називає себе соціопатом. З легкістю змінює свої образи. Без проблем може перевтілитися від смішного до задиркуватого. Як насправді – перевіримо!?
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