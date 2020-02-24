Что означают заявления Трампа относительно войны в Украине: Тарас Семенюк

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал заявления Дональда Трампа о необходимости примирения Украины и России.

"Я думаю, что Трамп мыслит глобально, а не регионально. Нам не привыкать к прямым эмоциональным заявлениям Трампа. Он заинтересован в первую очередь стратегически в союзе с РФ. Это очевидно, а что касается вопросов глобальной безопасности, то тут он тоже понимает, что без России он не сможет вести глобальный диалог по Ирану, например. Поэтому то, что происходит сейчас в Украине, для Трампа выглядит. как региональный конфликт. И то, что он постоянно повторяет, что президенты России и Украины могут договориться самостоятельно, говорит о том, что Штаты не очень хотят входить в Нормандский или Минский форматы. Напомню, что у нас до сих пор нет замены Курта Волкера", - заявил Семенюк.

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