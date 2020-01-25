Чому Путін ніколи не залишить у спокої українську мову та які наслідки для України може мати двомовність
Про те, чому Путін ніколи не залишить у спокої українську мову та які наслідки для України може мати двомовність - у розмові із мовознавицею, професоркою Ларисою Масенко
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