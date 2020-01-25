Главная Новости
25 января • обновлено в 22:05
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Чому Путін ніколи не залишить у спокої українську мову та які наслідки для України може мати двомовність

143
Читать материал на украинском

Про те, чому Путін ніколи не залишить у спокої українську мову та які наслідки для України може мати двомовність - у розмові із мовознавицею, професоркою Ларисою Масенко

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме ""Мова" с Вячеславом Кириленко" на OBOZREVATEL.

Автор
Вячеслав Кириленко Вячеслав Кириленко
Тема
"Мова" с Вячеславом Кириленко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости