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20 декабря • обновлено в 18:04
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Коррупция при строительстве моста в Станице Луганской: украли 10 млн

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В Луганской области выявили факты злоупотребления и кражи бюджетных средств во время капитального ремонта моста в Станице Луганской.

Согласно сообщениям пресс-службы Генеральной прокуратуры, 19 декабря правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых были изъяты документы о проведении капитального строительства моста через Северский Донец в Станично-Луганском районе.

Также сообщается, что должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации, возможно, вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры.

Следствие считает, что данная коммерческая структура с привлечением субподрядной организации провела работы по капитальному ремонту моста в Станице Луганской, объемы и стоимость которых, по данным следствия, значительно завышены. Предварительно установлено, что указанные лица имели целью присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн грн.

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