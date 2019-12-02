Максим Галкин заговорил о президентстве

Российский шоумен Максим Галкин, выступая на концерте в Кремлевском дворце, заявил, что не будет баллотироваться в президенты России, "это вам не Украина, пристрелят еще до инаугурации".

Видео выступления у себя на странице в Facebook опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева. По ее словам, сначала Галкин дал вступительное слово по поводу его неожиданной волны популярности после концерта в городе Новосибирск, где он публично поиздевался над пропагандой и властями в РФ

Как слышно из видео, Галкин говорит, что после того выступления он стал действительно известным.

"Миллионы просмотром на YouTube, сотни статей, тысячи комментариев в стиле "мы вас поддержим, мы за вас проголосуем". Страшно, ведь ты еще никуда не выдвинулся, а за тебя уже готовы голосовать. Приятно, что люди до сих верят, что они что-то решают на выборах. Но я не собираюсь быть президентом России. Понимаю, почему такая реакция, ведь с тех пор, как выбрали Зеленского, наша власть стала смотреть на меня по-другому. Но я хочу заявить, я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации", – сказал он со сцены, чем собрал бурные аплодисменты зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политтехнолога Станислава Белковского, президент России Владимир Путин не пойдет на президентские выборы в 2024-м году, а передаст власть кому-то из преемников примерно также, как это сделал его бывший коллега Нурсултан Назарбаев в Казахстане.

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