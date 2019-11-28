Акустическое выступление группы SINOPTIK в прямом эфире ObozTV

SINOPTIK — это украинская рок-группа, играющая в стилях психоделический рок, стоунер-рок, альтернативный рок. Песни группы на английском и украинском языке.

26 мая 2016 группа представила Украину на финале международного конкурса Global Battle Of The Bands в Берлине, и стала первой украинской командой, занявшей первое место и получившей звание Лучшей новой группы мира. 18 июня SINOPTIK стали приглашенными гостями на концерте "Океана Эльзы" на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Недавно группа представила новый видео-клип на песню "DONBASS", а 30 ноября в столичном клубе Caribbean пройдет большой сольный концерт рок-группы.

На этот эфир фронтмен группы Дима Sinoptik пришел с Татьяной Тагалуковой из группы Rumpus String Band.

"Клип DONBASS - это интерпритация нашей донбасской песни, той которой, наверное нет человека в Донецкой и в Луганской области, который бы ее не знал. И мы захотели донести эту песню до всего мира, до всех фанатов рок-музыки. Это наша интерпретация песни, которую я слышал еще от своего дедушки", - заявил лидер группы SINOPTIK Дмитрий Афанасьев-Гладких.

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