Фарион жестко раскритиковала министра образования Новосад

Языковед Ирина Фарион раскритиковала министра образования Анну Новосад из-за решения внедрить в школьную программу больше современных писателей.

О нововведениях в школьном курсе Новосад рассказала в интервью Цензор.нет. По ее словам, будет два новых стандарта, в соответствии с которыми будут формироваться образовательные программы, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Мы должны отойти от традиции страданий всего украинского народа, которые мы транслируем нашим детям через украинскую литературу. Таким образом утверждая ложный тезис о том, что украинцы – это нация, которая обречена на страдания, слезы", – подчеркнула Новосад.

Как отметила Фарион на своей Facebook-странице, литература нужна в школе для отображения судьбы народа.

"Эта овца снова блюванула....я в шоке. Неуч! Литература – это отражение судьбы народа, а не релакс для быдла", – написала общественный деятель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фарион уже критиковала Новосад за пост с ошибками в соцсети. Впоследствии руководитель МОН отреагировала на скандал и отметила, что не боится признавать грамматические ошибки и учится на них.

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