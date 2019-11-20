От изменения состава парламента ситуация в стране не меняется: политический эксперт

Эксперт по политическим вопросам, аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал функционирования Верховной Рады Украины и коммуникацию между тремя ветвями власти в государстве.

"Это уже не первое заявление, когда президент Зеленский недоброжелательно высказывается в отношении парламента и его состава. Он уже говорил, что если парламент будет работать не очень хорошо, то он его изменит. Не совсем понятно, как в парламентско-президентской республике, это будет возможно, но мы понимаем о чем идет речь. Парламент сейчас не выполняет свои функции. То есть, если одна политическая сила выиграла все выборы, это не означает, что три ветви власти должны прекратить свое существование и слиться в одну. И я бы не списывал идею досрочных парламентских выборов с распорядка дня. Другое дело, что от изменения состава парламентов, кардинально ситуация в стране не меняется", - заявил Рыбачок.

Также он высказался по поводу снятия неприкосновенности и для кого это опаснее.

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