ВР приняла бюджет 2020: основные показатели

Верховная Рада большинством голосов утвердила бюджет страны на 2020 год. "За" проголосовало 280 депутатов.

В главном финансовом документе страны подробно указано, сколько получит каждое министерство.

OBOZREVATEL разобрался, сколько средств выделят и куда:

Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн. Расходы – 1,195 трлн гривен (увеличились на 67,5 млрд грн по сравнению с 2019 годом).

На обслуживание госдолга заложено 141,5 млрд грн.

На развитие дорожной инфраструктуры заложено 73,7 млрд грн, что на 37% больше, чем в прошлом году.

Финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для одиноких пенсионеров).

Средства на выплаты субсидий запланированы в бюджете – 48 млрд грн.

На образование планируется направить 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.

Общие расходы на здравоохранение составляют 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

На охрану и безопасность в следующем году будет потрачено 245,8 млрд грн (на 16 процентов больше, чем в 2019 году), из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.

Расходы на развитие культуры и информационную сферу составляют 9,2 млрд грн.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!