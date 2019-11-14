ПОРЕБРИК: Путина обыскали в Бразилии

Президент России Владимир Путин в среду, 13 ноября, прибыл на саммит БРИКС в Бразилию.

Соответствующие видео появились на странице журналиста Дмитрия Смирнова в Twitter и Telegram-канале кремлевского пула "РИА Новости".

В частности, кроме Путина, в кадр попал бюджетный кортеж премьер-министра Индии Нарендры Моди. В нем было всего 3 авто – два Ford и Audi. С Моди российский президент говорил недолго – переговоры длились всего 20 минут.

Отмечается, что по пути в Бразилию Путину пришлось дозаправиться в Лиссабоне (Португалия).

Также на видео засняли, как российскую делегацию обыскивали по прилету. Охрана использовала собак, обученных на поиск наркотиков. "Как рейс из Душанде. Репутация", – сыронизировали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой встрече лидеров стран БРИКС Путин успел несколько раз оконфузиться. Сначала он не нашел флаг России для фото и стал под чужим. Также сеть рассмешили слишком длинные брюки российского лидера.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!