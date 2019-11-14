Один из первых фильмов с технологией для незрячих людей в Украине: комментарии режиссера

Кинорежиссер Сергей Волков, автор фильма "Вглядываясь в темноту", и герои этого фильма Денис Петров и Виталий Галицын в прямом эфире ObozTV рассказали о своем фильме.

"Я работал над этим фильмом пять лет. Пока у нас был только один допремьерный показ для прессы. Мы пригласили чиновников, которые не пришли, многих журналистов, незрячих людей и ветеранов АТО. Отзывы были очень положительные и эмоциональные. А фильм - это конкретная история о полковнике украинской армии Виталие Галицыне, который в 2014 году добровольцем ушел на Донбасс, там в результате взрыва потерял зрение, получил контузии, вернулся домой и начал добиваться своих прав. Ему сказали, как и многим добровольцам, что это твои проблемы. Вот мы эту историю розкручивали пять лет. Она очень объемная", - заявил режиссер и автор картины.

Этот фильм произведен с применением специальной технологии аудиодискрепции, с помощью которой незрячие люди узнают, что именно в данный момент происходит в фильме. Это один из первых фильмов в Украине, который адаптирован для незрячих людей, добавил режиссер.

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