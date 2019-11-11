ПОРЕБРИК: Максим Галкин разозлил Кремль поддержкой Украины

Российский комик и телеведущий Максим Галкин заявил о возвращении "советских времен" в РФ из-за цензуры на телевидении.

Об этом он сказал во время выступления на сцене Новосибирска. Фрагменты записи доступны на YouTube-канале "Говорит Москва".

По словам артиста, телеканалы постоянно рассказывают о событиях Украины вместо российской повестки. "Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь", – пояснил он.

Раньше на российских телеканалах, как отметил юморист, было больше политического юмора, однако сегодня "не все можно говорить".

"Я их понимаю. Сейчас "такая обстановка, знаете, сложная"... А когда она была у нас простая", – добавил Галкин.

Он также высказался о программе росТВ "Время покажет" "Первого канала", пошутив, что ведущий Артем Шейнин дает микрофон эксперту из Польши, после чего сразу нападает на него.

"У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись, в худшем смысле слова. Нам не дают времени обмозговать, нам сразу разжевывают и говорят: это враги, вы сюда, это сюда", – сказал он.

"Пока хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь. Я поэтому и не прошу эти звания, вот это все... Так есть возможность их обоср..." – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российской примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин пошутил о смерти "короля" эстрады Филиппа Киркорова. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором похвастался подарком Киркорова – брендовым пальто. И заявил, что это все, что осталось от певца.

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