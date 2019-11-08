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8 ноября • обновлено в 19:16
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Гурт "Mountain Breeze" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live"

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Группа "Mountain Breeze" стали гостями прямого эфира ObozTV, они посетили инфо-панк шоу "Бурчук Live".

Группа уже засветилась на украинском телевидении, и ранее работала с Андреем Данилко как с продюсером. Признались, что уже не сотрудничают, однако разошлись с продюсером миром.

"После Х-фактора история наставника и подчиненных продолжилась. Андрей стал нас продюсировать. Он нам очень помог. Первый альбом с ним сделали, выступлений очень много было, потом мы уже стали сильнее и отправились в сольное плавание", - заявил фронтмен группы.

Музыканты рассказали, что недавно вернулись из тура Кореей и исполнили несколько песен в прямом эфире ObozTV.

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Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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