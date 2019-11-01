Альтернативное мясо из США: Россия уже закупает

Альтернативное мясо из США: Россия уже закупает53 Читать материал на украинском
В России начнут продавать альтернативное растительное мясо производства американской компании Beyond Meat.
Упаковка с двумя котлетами общей массой 227 граммов будет стоить 750 рублей (290 гривен), сообщает "Интерфакс".
Таким образом, килограмм вегетарианского мяса обойдется в сумму более 3000 рублей (1200 гривен).
Beyond Meat была создана в 2009 году Итаном Брауном. Среди инвесторов компании - основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, бывший гендиректор McDonalds Дон Томпсон.
В 2019 году компания провела IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества) и привлекла 240 млн долларов.
Альтернативное мясо компания производит из горохового белка, воды, рапсового масла.
Недавно в Beyond Meat также начали использовать муку из сверчков, отходы от какао-бобов и коноплю.
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