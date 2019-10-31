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31 октября • обновлено в 18:32
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ПОРЕБРИК: Сталина выносили из Мавзолея в ночь на Хэллоуин

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В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 на Хэллоуин в Москве происходили странные события.

Ведущий прямого эфира ObozTV Александр Лирчук напомнил зрителям о том, что в 1961 году по приказу Хрущева ночью тело Сталина тихо вынесли из Мавзолея и перезахоронили под кремлевской стеной.

Лирчук также напомнил, что в течение нескольких лет: с 1953 по 1961 год тело Ленина в Мавзолее на Красной площади лежало рядом с телом Сталина. А сам Мавзолей назывался "Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина". Гранитная плита с именем Ленина в этот период была заменена на плиту с расположенными друг над другом надписями: "ЛЕНИН" и "СТАЛИН"

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