ПОРЕБРИК: Сталина выносили из Мавзолея в ночь на Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 на Хэллоуин в Москве происходили странные события.

Ведущий прямого эфира ObozTV Александр Лирчук напомнил зрителям о том, что в 1961 году по приказу Хрущева ночью тело Сталина тихо вынесли из Мавзолея и перезахоронили под кремлевской стеной.

Лирчук также напомнил, что в течение нескольких лет: с 1953 по 1961 год тело Ленина в Мавзолее на Красной площади лежало рядом с телом Сталина. А сам Мавзолей назывался "Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина". Гранитная плита с именем Ленина в этот период была заменена на плиту с расположенными друг над другом надписями: "ЛЕНИН" и "СТАЛИН"

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!