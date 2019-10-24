Ровно 28 лет назад Украина отказалась от ядерного оружия

Ведущий прямого эфира ObozTV Александр Лирчук напомнил зрителям инфо-панк проекта "Бурчук Live" как Украина добровольно отказалась от ядерного оружия.

24 октября 1991 Верховная Рада провозгласила безъядерный статус Украины. Именно на основе этого отказа 5 декабря 1994 года и был подписан знаменитый Будапештский меморандум, согласно которому Великобритания, США и Россия обязались гарантировать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также не применять против Украины любое оружие.

В июне 1996 года Украина завершила выполнение всех обязательств, которые взяла на себя согласно Будапештского меморандума, а вот гаранты безопасности Украины свои обязательства не выполнили как показала уже новейшая мировая история.

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