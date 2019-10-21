В Украине проведут перепись населения: о чем будут спрашивать украинцев

В Украине в 2020 году пройдет перепись населения, в ходе которой будут спрашивать о наличии дома кухни, интернета и канализации.

Также у украинцев будут узнавать о водоснабжении, и когда построен их дом, передает ТСН.

Помимо этого во время переписи будут вопросы национальной принадлежности и языке, образовании и семье. Также могут добавить вопрос ко всем женщинам старше 15 лет о том, сколько детей они рожали.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, которого назначили главой Государственной службой статистики, в Facebook сообщил, что перепись обойдется госбюджету в миллиарды гривен.

"Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата", – отметил чиновник.

Перепись населения в Украине пройдет с 3 до 23 декабря 2020 года. На обработку информации специалистам понадобится еще минимум полгода. Последний раз перепись в государстве был 18 лет назад, насчитав 48 млн 457 тысяч украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине намерены провести пробную перепись населения: в Оболонском районе Киева и Бородянском на Киевщине.

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