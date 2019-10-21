Главная Новости
21 октября • обновлено в 17:49
МоваЯзык
МедОбоз Главная

В Украине проведут перепись населения: о чем будут спрашивать украинцев

25 Читать материал на украинском

В Украине в 2020 году пройдет перепись населения, в ходе которой будут спрашивать о наличии дома кухни, интернета и канализации.

Также у украинцев будут узнавать о водоснабжении, и когда построен их дом, передает ТСН.

Помимо этого во время переписи будут вопросы национальной принадлежности и языке, образовании и семье. Также могут добавить вопрос ко всем женщинам старше 15 лет о том, сколько детей они рожали.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, которого назначили главой Государственной службой статистики, в Facebook сообщил, что перепись обойдется госбюджету в миллиарды гривен.

"Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата", – отметил чиновник.

Перепись населения в Украине пройдет с 3 до 23 декабря 2020 года. На обработку информации специалистам понадобится еще минимум полгода. Последний раз перепись в государстве был 18 лет назад, насчитав 48 млн 457 тысяч украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине намерены провести пробную перепись населения: в Оболонском районе Киева и Бородянском на Киевщине.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости