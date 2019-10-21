Украинцы стали чемпионами мира в кибер-шахматах

Суперадмин, капитан шахматной кибер-команды Team Ukraine Александр Матлак прокомментировал победу своей команды на мировых соревнованиях.

"Классические шахматы никуда не исчезли, они есть. Но будущее связано с интернетом, в том числе и в шахматах. То есть собираются игроки на одной платформе в назначенное время и играют по всему миру. И вышло уже это все на уровень соревнований национальных сборных. Это не только уровень любителей, участвуют также и гроссмейстеры", - заявил Матлак.

Он отметил, что Украина соревновалась с 34-ю командами со всего мира и получила 30 побед в 30-ти матчах, а в решающем матче украинцы победили в суперфинале команду Российской Федерации.

"Эмоции там бушуют. В чатрумах там все что угодно, все у кого что на душе - он туда", - заявил чемпион мира по кибер-шахмат, украинец Александр Матлак.

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