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7 октября • обновлено в 17:51
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Говорить, что на Майдане все проплаченные – это смешно: спикер ''Правого сектора''

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Представитель "Правого сектора" Артем Скоропадский прокомментировал марши и протесты, которые запланированы и уже происходят в Украине.

Вчерашняя акция на Майдане, относительно небольшая, 6-7 тысяч человек уже выглядела масштабно, но акция, которая запланирована на 14 октября соберет около 20 тысяч человек, заявил Скоропадский.

"Мы видим, что уже после вчерашней акции пошли слухи, будто-бы она была проплачена, что там собрались "порохоботы" и тому подобные вещи. Хотя все пять лет правления Порошенко "Правый Сектор" был яростным противником Петра Порошенко. Сейчас у меня даже вышла книга, где я описываю события последних пяти лет и четко выражаю свою позицию против Петра Порошенко, то есть говорить о том, что мы какие-то порохоботы – это смешно ", – отметил спикер "Правого сектора".

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