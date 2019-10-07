Говорить, что на Майдане все проплаченные – это смешно: спикер ''Правого сектора''

Представитель "Правого сектора" Артем Скоропадский прокомментировал марши и протесты, которые запланированы и уже происходят в Украине.

Вчерашняя акция на Майдане, относительно небольшая, 6-7 тысяч человек уже выглядела масштабно, но акция, которая запланирована на 14 октября соберет около 20 тысяч человек, заявил Скоропадский.

"Мы видим, что уже после вчерашней акции пошли слухи, будто-бы она была проплачена, что там собрались "порохоботы" и тому подобные вещи. Хотя все пять лет правления Порошенко "Правый Сектор" был яростным противником Петра Порошенко. Сейчас у меня даже вышла книга, где я описываю события последних пяти лет и четко выражаю свою позицию против Петра Порошенко, то есть говорить о том, что мы какие-то порохоботы – это смешно ", – отметил спикер "Правого сектора".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!