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27 сентября • обновлено в 18:37
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ПОРЕБРИК: Путин увеличил расходы на пропаганду

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Российский пропагандистский телеканал Russia Today, который ориентирован на аудиторию Запада, в 2020 году получит из бюджета 23 млрд рублей (8,6 млрд гривен).

"Хорошие новости. Мы будем еще громче рассказывать миру про гибель Европы и крах доллара", – пишет в Twitter блогер Проф. Преображенский.

По его словам, Кремль выделит Russia Today на 2,5 млрд рублей (около 1 млрд гривен) больше, чем планировалось.

Соответствующая информация вызвала резонанс среди пользователей сети.

"Деньги есть, но не для всех", – пишет Татьяна.

"Радость какая!" – иронизирует Волгоград.

"Новости хорошие, а жизнь все хуже и хуже, и страшнее", – резюмировал РА Булкин и Альтшулер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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