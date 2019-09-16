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16 сентября • обновлено в 15:52
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Ровно 19 лет назад исчез Гонгадзе: все ли виновные наказаны

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16 сентября в Украине чтят память журналиста Георгия Гонгадзе, убитого в 2000 году.

Именно в этот день 19 лет назад он пропал, а 2 ноября в Таращанском лесу было обнаружено обезглавленное тело, в котором признали Гонгадзе.

Лишь спустя несколько месяцев, в феврале 2001 года, было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Спустя еще 8 лет, в 2009 году, были найдены останки черепа, которые также принадлежали Георгию. Похороны журналиста состоялись лишь через 16 лет после его гибели – в марте 2016 года.

Расследование уголовного дела также продвигалось с большим трудом. В феврале 2005 года были задержаны первые подозреваемые – сотрудники Главного управления МВД Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, в 2008 году они были приговорены к тюремному заключению.

В 2009 году Генпрокуратура выдвинула официальное обвинение экс-начальнику Департамента наружного наблюдения МВД Алексею Пукачу. В 2013 году он был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.

Что касается организаторов и заказчиков убийства журналиста, то в этом вопросе даже спустя 19 лет после преступления остаются "белые пятна" – во многом из-за ряда смертей. Так, в марте 2001 года в результате "двойного самоубийства" погиб Юрий Кравченко, который, по словам Пукача, отдал устный приказ ликвидировать Гонгадзе. В апреле 2015 года в Менской колонии внезапно умер Протасов, который в свое время сказал: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух". Находясь на скамье подсудимых, сам Пукач заявил, что признает приговор только тогда, "когда вместе со мной в этой клетке будут сидеть Кучма и Литвин".

Заметим, на сайте "Украинская правда", основателем которой был Георгий Гонгадзе, нет публикаций и упоминаний этого дня памяти убитого журналиста.

Своим мнением о том, может ли резонансное дело быть доведено до конца, могут ли быть официально названы и осуждены его заказчики, в блиц-интервью OBOZREVATEL поделился первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша.

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