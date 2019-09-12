Украинские университеты вошли в число лучших в мире

Украинские университеты вошли в число лучших в мире65 Читать материал на украинском
Шесть украинских вузов вошли в мировой рейтинг университетов британского издания Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020.
К очередного ежегодного рейтинга THE вошли более 1300 университетов из 92 стран, пишет Сегодня.
В 2019 году место 1000+ досталось:
Львовскому национальному университету имени Ивана Франко;
Национальному техническому университету "Харьковский политехнический институт;
Сумскому государственному университету;
Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко;
Харьковскому национальному университету им. Каразина.
Отмечается, что в 2018 году Львовскому политехническому национальному университету досталось 1000+ место, а уже в 2019 году вуз занимает 801-1000 место.
"Четвертый год подряд первую строчку рейтинга THE WUR удерживает Оксфордский университет, на второе место с пятого поднялся Калифорнийский технологический институт (Caltech). За ним дальше идут Кембридж, Стэнфорд и Массачусетский технологический (MIT). На шестом месте Принстон, на седьмом – Гарвард, далее следуют Йель, Чикагский университет и Имперский колледж Лондона", – говорится в сообщении.
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