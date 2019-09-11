В Украине введут гражданскую конфискацию: будут забирать имущество

Если государственный служащий будет получать больше, чем он официально зарабатывает, его имущество будут иметь право конфисковать.

Адвокат Егор Штокалов объяснил разницу между законом о незаконном обогащении, который отменила ВР предыдущего созыва, и новым законопроектом о гражданской конфискации, который новая ВР проголосовала сегодня. Он отметил, что в новой конструкции закона отсутствует фраза о том, что подозреваемый должен доказывать законность происхождения его имущества.

В прошлом году Конституционный Суд принял решение о том, что данная статья является неконституционной, поскольку противоречит Презумции невиновности. В новой редакции закона убран этот пункт, а также увеличены пороги незаконного обогащения, во время которого будет возникать уголовная ответственность. Сейчас это будет 15 000 необлагаемых доходов граждан, что составляет примерно 14 млн грн, заявил адвокат. То есть, все, что больше 14 млн, будет конфисковываться, добавил он.

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