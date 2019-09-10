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10 сентября • обновлено в 22:23
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Медведчук пожаловался на Зеленского, прилетев в РФ

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Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Россию для участия в экономическом форуме, где пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

Прим этом на форуме политик намерен обсудить вопросы как транзита газа через Украину, так и "возвращения страны в число успешных и надежных транзитеров товаров из стран Азии в ЕС", сообщает пресс-служба политсилы.

Уже на форуме Медведчук пообщался с российскими журналистами, рассказав, что пока не встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Также он ушел от ответа, когда будет произведен обмен заключенными между Россией и Украиной.

"Может быть на этой неделе", – отметил он.

Также, отвечая на вопрос о Зеленском, он заявил об узурпации власти главой государства.

"Сегодня пытаясь внести изменения в Конституцию, нарушая закон о регламенте, он, безусловно, нарушает (Конституцию – Ред.)", – считает Медведчук.

Отметим, что Медведчук принимает участие в международном Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который проходит с 4 по 6 сентября.

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Ящик Геннадий
Ящик Геннадий
А почему это он розезжает по форумам , забыв о своих прямых обязанностях как депутата , нахрена нам такие депутаты которые занимаются только своими проблемами и своим пиаром.
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