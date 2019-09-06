ИНСТАГРАМ: чем звезды удивили своих фанатов

Элина Свитолина драматично уступила в 1/2 финала USA Open Серене Уильямс 6:3, 6:1.

Она выложила несколько фотографий со своим любимым французом, и тем самым стала первой украинской селебрети, которая показала своего возлюбленного, который имеет другой цвет кожи.

Наталья Могилевская поделилась со своими подписчиками тем, что она читает, даже дала советы. что почитать. На первом месте в ее списке Дональд Уолш "Беседы с Богом".

А вот Мила Йовович отдала свою одиннадцатилетнюю дочь на фотосессию известному глянцевому журналу, в американской версии которого Мила тоже когда-то давно начинала свою карьеру. Дочь Йовович сфотографировалась для фрнцузськои версии этого издания.

Джей Ло показала всю красоту своего пятидесилетнего тела, не стесняясь.

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