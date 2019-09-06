Мобильное приложение RestYou - главный food tech прорыв года в Украине

Мобильное приложение RestYou - главный food tech прорыв года в Украине10.1т Читать материал на украинском
Основатель проекта RestYou Евгений Мурань и актер Дмитрий Ступка рассказали о новом мобильном приложении, сервисе, благодаря которому украинцы могут прикоснуться к европейскому уровню жизни.
Дмитрий Ступка пришел на прямой эфир инфо-панк шоу "Бурчук Live" в свой День рождения. А Евгений Мурань отметил, что для него проект RestYou является далеко не первым, поэтому стартапом он бы его не называл.
Он отметил, что проект делался с учетом многолетнего опыта Евгения: очень организованно и очень четко. А Дмитрий Ступка отметил, что он уже пользуется приложением, бронирует себе блюдо с помощью него и приезжает в заведение, где его уже ожидает приготовленное блюдо и накрытый стол.
Евгений Мурань добавил, что в приложении можно будет заказать еду только в заведениях высокого уровня, то есть сервис тщательно проверяет партнеров, с которыми работает.
В течение программы ведущие также расспросили гостей следующее:
- Как работает приложение RestYou?
- Как можно скачать приложение?
- Что особенного в приложении RestYou и бесплатный ли сервис?
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