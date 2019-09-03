День рождения ''ВИА ГРА'': как хорошо группу знает участница шоу ''Хочу в Виагру''

Певица LAUTA в прямом эфире инфо-панк шоу Бурчук Live пообщалась с ведущими и исполнила несколько своих песен.

Певица призналась, что некоторое время прожила во Франции. Она является дизайнером и имеет свой бренд. Она принимала активное участие в различных проектах на ТВ. Так, например, LAUTA стала финалисткой таких проектов как "Хочу в Виагру" и "Последний герой".

29 августа на всех музыкальных телеканалах LAUTA представила видеоклип на свою песню "ЗОЖ".

Певица заявила, что во Франции она училась на дизайнера, познакомилась там со многими людьми, которые научили ее важным для творчества вещам. Заявила она. что пение для нее всегда был в приоритете, поэтому это не было каким-то спонтанным или неожиданным решением.

Также певица ответила на вопросы о группе "ВИА ГРА", частью которого она стремилась стать.

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