Королева Британии ''потроллила'' американских туристов

С королевой Великобритании Елизаветой II произошел курьезный случай, когда группа американских туристов не узнала ее.

Встреча произошла в окрестностях замка Балморал. В сопровождении своего охранника Ричарда Гриффина Елизавета II, одетая в твидовый костюм и с платком на голове, прогуливалась возле шотландской резиденции английских монархов, пишет Daily Mail.

К ним подошла группа американских туристов. Американцы поинтересовались у нее, местная ли она. Королева ответила, что у нее действительно есть дом неподалеку.

Затем туристы спросили, встречалась ли она когда-либо с королевой. "Я – нет. А вот этот полисмен – да", – сказала королева, указав на охранника Ричарда, который работает на королевскую семью уже более 30 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, королева Великобритании завела Instagram. Первым она выложила снимок письма знаменитого математика и изобретателя XIX века Чарльза Бэббиджа к принцу Альберту.

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