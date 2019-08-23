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''Черные человечки'' сняли угрозы сеператистам Харькова на видео

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Лидер объединения, которое называет себя "Черными человечками" заявил, что сторонники Русского мира, которые потерпели поражение в Харькове в 2014 году хотят реванша.

Он добавил, что в 2014 году его людям удалось победить сепаратистов, при том, что в команде с ним было всего несколько сотен человек. Сегодня же, по словам лидера "Черных человечков" в составе его подразделения уже больше нескольких тысяч человек, закаленных в боях на Донбасе. И все они, по словам их лидера, готовы дать жесточайший отпор реваншистам.

Он заявил, что власть изменилась, но "Черные человечки" остались и готовы защищать Харьков и Украину.

"Пять лет назад нас было несколько сотен, и тогда сепаратисты получили по зубам, а сейчас нас несколько тысяч и сепаратисты останутся без зубов", - пообещал лидер этой организации на видео.

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