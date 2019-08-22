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Украинский суд снова отличился: отпустили сепаратиста

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В четверг, 22 августа, Апелляционный суд города Киева отпустил из-под стражи известного сепаратиста Сергея Гнатьева, который осуществил покушение на добровольца ОУН.

Как написала на своей странице в Facebook общественная активистка Татьяна Близнюк, прошение об освобождении Гнатьева озвучила прокуратура Киева в лице прокурора Романа Говды.

"Суд принял решение, и под охраной "беркутов", нацгвардейцев, полицейских сепаратист Сергей Гнатьев вышел на волю", – возмутилась Близнюк в стриме, который она вела прямо в суде. Напомним, что Сергей Гнатьев внесен в список базы сайта "Миротворец".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мариупольский суд отпустил под домашний арест двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за донецкий аэропорт и обстреливали поселок Марьинку. Один из них, Роман Джумаев, сам признавался в том, что воевал против Украины в составе группировки боевиков "Пятнашка".

Также 15 августа в Мариуполе на свободу вышел осужденный Валерий Кирсанов, который воевал на стороне террористов "Л/ДНР". Боевика освободили от заключения по "закону Савченко".

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