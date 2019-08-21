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62 года назад украинцы Королев и Глушко успешно запустили первую ракету

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21 августа 1957 произошел первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 по конструкции украинцев С.П. Королёва с двигателями, разработанными Украинская В.П. Глушко.

Технологии, которые украинцы разработали и внедрили еще в далёком 1957 году используются и сегодня. Ракеты и двигатели для того запуска разрабатывались исключительно с военными целями, в большей степени для того, чтобы напугать потенциального противника.

Позже ракеты, разработанные Королевым по образцу Р-7 были использованы для вывода на орбиту Земли первого спутника и первого космонавта Юрия Гагарина.

Сегодня ракеты, которые доставляют груз и космонавтов на МКС, фактически являются "внуками" ракеты Р-7, которую еще в середине ХХ века разработали и успешно применили украинцы Королев и Глушко.

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