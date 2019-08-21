Лучше бы Бадоев снял проморолик для ВСУ: военный эксперт

Военный эксперт Тарас Жовтенко прокомментировал назначение Алана Бадоева и Лены Коляденко руководителями подготовки парада ко Дню Независимости Украины.

Он отметил, что если бы Бадоев снимал промовидео для ВСУ, это было бы очень кстати. Если же говорить о такой символической вещи, как военный парад ко Дню Независимости, то, учитывая исторические аспекты, учитывая военные действия на территории Украины, военный парад приобретает иной смысл. Эксперт отметил, что парады, которые проводятся в РФ, Франции и США, например, имеют совсем разные смыслы и форму, но, говорить, что военный парад может иметь что-то общее с клипмейкерством и хореографией, эксперт не советовал бы.

Поэтому Жовтенко назвал такой формат проведения парада в Украине как минимум довольно странным.

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