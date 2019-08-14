Поребрик NEWS: Россия выдала себе эксклюзивные права на воду из реки Днепр

На российском пропагандистском телевидении снова взорвались возмущениями из-за водной блокады аннексированного Крыма и заявили, что река Днепр издавна является российской.

Сумасшедшую претензию озвучил одиозный ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов

"Украинцы запретили крымчанам использовать русский воду с российской же реки! Киевская власть, которая считает себя обладателями рек и каналов, настолько увлеклась водной блокадой нашего Крыма, совсем забыла, что большая река Днепр сквозь леса и горы мчит свои воды в Украину с территории Смоленской области через наших братьев белорусов ", – высказался рупор Кремля.

После этого он перешел к неуместным шуткам об аннексии и заявил, что оккупанты якобы имеют полное право пользоваться украинскими водными ресурсами.

"Смоленск, я просто напомню братьям-украинцам, был, если уж идти по стопам украинской власти, аннексирован князем Олегом еще в 882 году. Соответственно, Крым имеет абсолютно законное право на поставку издавна российской днепровской воды", – неуместно пошутил Попов

Как сообщал OBOZREVATEL, незаконная "власть" аннексированного Крыма заявила о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. Оккупанты намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс.

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич ответил на претензии, что Россия как государство-оккупант сама должна отвечать за обеспечение аннексированной территории Крыма необходимыми ресурсами.

Он отметил, что река Днепр не течет по территории Крыма, и Украина не перекрывала ее русло. Перекрыт был канал, который находится на украинской территории.

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