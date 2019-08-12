12 августа Поребрик NEWS: годовщина трагедии АПЛ ''Курск''

В этот день в 2000 году в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка "Курск", все 118 членов экипажа погибли.

Большинство из членов экипажа умерли почти сразу, но некоторые моряки умирали несколько суток, ожидая спасения. Их так и не удалось спасти. Об аварии до сих пор идут споры. Она буквально окутана тайнами.

Вчера СМИ стало известно, когда рассекретят данные об аварии субмарины. Как рассказал журналистам начальник Центрального архива Минобороны России Игорь Пермяков, комиссия, которая определит возможность снятия грифа секретно, согласно российскому законодательству, может быть организована не ранее чем через 30 лет после ЧП.

Трагедии в российской армии продолжаются и буквально еще одна произошла в эти выходные.

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