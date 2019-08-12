Мода и стиль в новом парламенте: как будут одеваться депутаты

Эксперт по стилю Валерий Мартыненко заявил, что уже более 10 лет работает с украинскими политиками.

Он отказался называть конкретные фамилии, зато отметил, что во всем мире знают пословицу: "встречают по одежке, а провожают по уму", поэтому потребность в услугах персонального эксперта по стилю является очень актуальной.

Эксперт заявил, что требования к одежде за последние годы существенно изменились. Мир в целом, по словам Мартыненко, стал более демократичным, и это коснулось также сферы одежды. Он отметил, что в последнее время популярной стала тенденция вообще не показывать бренд, и часто костюм одного бренда от другого может отличить только тот, кто носит костюмы именно этого бренда.

Новым трендом в сфере одежды Мартыненко назвал одежду вообще без логотипов. Он заявил, что это не значит. что все теперь будут выглядеть одинаково, ведь работа эксперта по стилю заключается в первую очередь в том, чтобы раскрыть индивидуальность каждого человека и бренд - это всегда последнее, на что они обращают внимание.

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