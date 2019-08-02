Прогноз погоды от народного синоптика: без осадков до 17 августа

Народный синоптик Леонид Горбань прокомментировал резкие изменения погоды и дал прогноз на ближайшие дни.

По словам синоптика, все очень просто - сейчас наблюдается очень редкое расположение планет. Он отметил, что то же самое уникальное местонахождение планет способствует быстрому перемещению атмосферных потоков на планете земля. По словам Горбаня, если бы планеты не влияли на погоду на Земле, то на нашей планете вообще не было бы ветра. Он отметил, что незначительное похолодание, которое наблюдается в последние дни связано с расположением Марса и Венеры, расстояние между которыми составляет всего 150 градусов.

Эксперт ожидает повышения температуры на юге до 29-30 градусов до 14 числа. На севере в это время температура будет ниже на 4-5 градусов. Осадков народный синоптик не предусматривает с пятого до 17 августа.

Горбань также прокомментировал текущую ситуацию с успехом президента Владимира Зеленского, отметив, что он обладает кодом 33, который имел Иисус Христос.

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