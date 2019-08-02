''Богдан Шредингера'': скандальная отставка главы ОП

Вечером 1 августа в сети появилось заявление, в котором глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан якобы попросил уволить его с занимаемой должности.

Информация об этом появилась в "Интерфакс-Украина".

"Прошу освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", – говорится в документе. То есть, он непосредственно не просит об отставке – сначала Богдан должен сам захотеть уйти. Вскоре появилась реакция Офиса президента на новость об отставке их руководителя, которая уже успела разлететься в сети. Так, в комментарии телеканалу "Наш" заместитель Богдана Руслан Рябошапка опроверг информацию о том, что глава ОП подал в отставку. "Никто никуда не идет", – подчеркнул Рябошапка.

"Наш" обратился с вопросом к представителю президента в Верховной Раде Руслану Стефанчуку. Он заверил, что тоже ничего не знает о возможном увольнении Богдана. Так же ответил и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. В то же время один из избранных депутатов от партии, просивший не называть его имени, сказал, что Богдан просто пошутил.

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Лещенко в своем Telegram-канале подтвердил отставку Богдана и высказал мнение, что причиной может быть неодобрение его кандидатуры США.

"Хотя форма заявления может показаться несерьезной, мои источники говорят, что все по-настоящему и Богдан действительно подал такую просьбу. Возможная причина отставки – американцы. Они сначала были против назначения Богдана, а сейчас якобы поставили условием встречи Зеленского и Трампа отставку Богдана", – написал он.

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