Печальное будущее Зеленского: прогнозы

Президента Украины Владимира Зеленского ждет стремительная потеря рейтинга.

Такой прогноз сделал Виктор Бобыренко из Бюро анализа политики, передает Reuters. А именно он еще в 2015 году предсказал рост популярности Зеленского. Кто в те времена вообще говорил о Зеленском как о политике? По словам аналитика, через пять лет Зеленский потеряет свою должность из-за популярности, которую можно будет измерить в однозначных числах.

"Зеленский был просто актером, играющим роль, а теперь он превращается из мальчика в того, кто осознал, какая у него сила. И эта сила заключается в том, что украинский народ верит в чудо. Мы не ходим в церковь, и мы идем к телевизору. По телевизору они увидели идола, которому сейчас молятся ", - сказал Бобыренко.

Также ранее печальный прогноз по президентству Владимира Зеленского дал писатель Юрий Андрухович. Он отметил, что его каденция может либо закончиться досрочно через новые потрясения в Украине, или останется пожизненной. Писатель не исключил, что история Зеленского станет своеобразным повторением эпохи беглеца Януковича, которого также привел к власти электорат, который не способен мыслить критически.

"Мне перестают нравиться люди, соотечественники. Я начинаю на них смотреть с точки зрения" ой, этот, пожалуй, тоже голосовал за Зе". Или "это похожа на ту, которая голосовала". Мне очень не нравится эта смена власти. Интуиция подсказывает мне, что это коллективный или переформатированный Янукович-2 и стоит настраиваться на агрессивную, вероломную, коварную и, в конечном итоге, антиукраинскую волну. Надеюсь, что какая-то очередная волна сметет эту ситуацию раньше, чем можно было ожидать. А с другой стороны, если не сметет , то это навсегда ", – предупредил Андрухович.

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