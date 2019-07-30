Зеленский хочет заменить парад на премии военным

В Киеве на праздновании Дня Независимости 24 августа не будет традиционного парада, но пройдет Шествие достоинства.

Об этом на брифинге 30 июля сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан. По его словам, это мероприятие соответствует европейскому стилю.

"Вместо парада будет Шествие. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных войск ВСУ, ветераны АТО смогут присоединиться к своим бригадам. Вместе с ними участие примут медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры", – рассказал он.

Также в шествии будет президент Украины Владимир Зеленский, после чего он огласит торжественную речь.

"Потом будет грандиозный концерт, поставленный известным украинским режиссером", – уточнил Богдан.

Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

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