Экстремальные соревнования Ironman: достижения украинцев

Спортсмен, участник соревнований Ironman Юрий Стрижов рассказал о моде и трендах в современном спорте.

В 2018 году на чемпионате мира Ironman Юрий Стрижов занял седьмое место. Он отметил, что сейчас спорт стал очень модным, он разошелся по планете. По мнению Стрижова более модными сейчас являются циклические виды спорта, такие как полумарафон, марафон, те же гонки Ironman. В этих видах спорта, по словам эксперта, значительно больше участников и спортсменов, чем людей, которые занимаются классическим бодибилдингом.

Ironman, по словам спортсмена, это соревнование состоящие из трех дисциплин: сначала нужно проплыть 3 километра 800 метров, затем 180 километров нужно проехать на велосипеде и потом еще пробежать 42 километра.

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